Mano lamenta empate no Maracanã, mas valoriza ponto somado

O Corinthians ficou no empate em 3 a 3 com o Fluminense, nesta quinta-feira (19), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo o resultado ficou amargo para o Timão, que desceu para o intervalo vencendo por 3 a 1, mas viu o time carioca buscar o empate. Após a partida, o técnico Mano Menezes admitiu que o Alvinegro poderia ter vencido, mas valorizou o ponto somado no Rio de Janeiro.

“Considerando a tabela, você tem que pontuar. Se a gente saísse de São Paulo e me fizesse a pergunta antes, talvez consideraria o empate um bom resultado. Como tivemos o 3 a 1 no placar, fica o gosto ruim de ter cedido a vantagem que as equipes mais maduras e estruturadas não costumam ceder, como é o Corinthians que pretendo que seja. Existem momentos na temporada, de rendimento, de confiança, e estamos começando a recuperar esta condição”, disse Mano Menezes.

Assim, o treinador segue sem vencer nesta terceira passagem pelo Corinthians. Até aqui, Mano Menezes esteve no comando técnico do Timão em quatro partidas, com dois empates e duas derrotas. Mas ele acredita que a vitória está a caminho.

“Se continuarmos assim, no nível que fizemos boa parte do primeiro tempo, estamos de novo próximos de vencer, o que queremos no próximo jogo em casa”, falou o treinador.

Mano diz que objetivo do Corinthians é ficar na série A

Por fim, Mano Menezes afirmou que a luta do Timão é contra o rebaixamento. O resultado levou o Corinthians aos 32 pontos, agora na 13ª posição. A distância para a zona de rebaixamento segue perigosa, já que o Santos, atual 17º colocado, aparece com 30 pontos.

“Claro que sim (ficar na Série A). Não estamos trabalhando nessa condição de criar uma pressão desnecessária. Temos que continuar pontuando do jeito necessário a partir de agora. Não dá para olhar para trás, o que ficou ficou. Esta passagem de tabela era difícil: São Paulo no Morumbi, Flamengo em casa e Fluminense no Maracanã. Temos que considerar isso. Se olhar para trás, teve dificuldade no primeiro turno também. A gente analisa tudo, o nível do adversário, e sabe que tem momentos em que pontua menos. O que trabalho é com rendimento, que é no que podemos interferir. O rendimento melhorou e dá perspectiva para vencermos ali na frente”, concluiu Mano.

