Felipão vê vitória fundamental no Allianz e liga alerta pra clássico

O técnico Felipão comemorou e muito a vitória de 2 a 0 do Atlético-MG diante do Palmeiras, nesta quinta-feira (19). As equipes se enfrentaram no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o treinador, o triunfo coloca o Galo forte na briga pela vaga na Libertadores novamente.

“Já tivemos outras boas apresentações. Jogar desta forma contra o Palmeiras e obter o resultado, transforma-se em uma apresentação muito boa. (…) Hoje entramos no campeonato novamente, estamos na briga por algumas posições. Vamos ver se confirmamos nossas qualidades e virtudes muito mais vezes do que a gente tem feito até agora”, disse Felipão, em coletiva após a partida.

Contudo, mesmo com a vitória, Felipão fez questão de frear os ânimos do Galo. Na próxima rodada, o Atlético tem o clássico com o Cruzeiro, domingo, na Arena MRV. Enquanto o Alvinegro briga por uma vaga na Libertadores, a Raposa luta contra o rebaixamento. Contudo, o treinador relembrou que sua equipe tropeçou recentemente contra outro time que está lutando contra o descenso.

“A gente ganhou do Palmeiras em São Paulo, e perdeu em casa para o Coritiba, que era o último. Tem que jogar, não tem que falar. Temos que ter os pés no chão. Ganhamos do Palmeiras, mas perdemos domingo passado. Temos que ser sabedores que todos os jogos são difíceis, todos jogam por um objetivo. O jogo vira uma decisão. Temos que ter pés no chão, nem tudo é bonito, nem tudo é feio”, finalizou o treinador.

