Fausto volta a ser titular e detona Luxa: ‘Perdemos meses de trabalho’

O volante Fausto Vera voltou a ter chances na equipe titular do Corinthians, durante o empate em 3 a 3 contra o Fluminense. As equipes se enfrentaram nesta quinta-feira (19), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino ficou um mês e meio fora dos jogos, mas conversou com o treinador para ter mais uma chance. Aproveitou.

“Há 45 dias que eu não jogava. O que falei ao Mano é que precisava de uma oportunidade. Na verdade nem sei porque deixei de jogar por tanto tempo. Não tive nenhuma oportunidade para mostrar meu jogo. Agora treinei bem, falei com ele, que me deu uma chance”, disse Fausto Vera, após a partida.

O jogador atuou apenas em três das últimas dez partidas do Corinthians com Vanderlei Luxemburgo. Aliás, o volante detonou o treinador após o empate no Rio de Janeiro. De acordo com o argentino, o Timão perdeu meses de trabalho com o ex-técnico.

“Trabalhamos a parte tática (na Data Fifa), que a gente precisava melhorar. Perdemos muitos meses de trabalho também. Agora temos que melhorar, aproveitar que o treinador está fazendo as coisas bem e estar juntos para sair desta situação, pensar na próxima vitória”, completou o volante.

Fausto deve seguir no time titular do Corinthians

Por fim, Fausto deve ser mantido como titular neste domingo (21), quando o Corinthians recebe o América-MG em casa. Mesmo que Gabriel Moscardo se recupere de uma entorse no tornozelo, Maycon precisa cumprir suspensão e abre espaço na dupla de volantes.

“É seguir trabalhando, que as vitórias vêm. Temos que ganhar para nos afastarmos da zona de rebaixamento, que está perto, mas estamos pensando lá em cima”, finalizou o argentino.

