Argentino campeão do mundo, Papu Gómez é suspenso por dois anos

Campeão do mundo com a Argentina em 2022, o atacante Papu Gómez foi punido nesta sexta-feira (20) com dois anos de suspensão por doping. O jogador testou positivo para uma substância proibida em novembro de 2022, quando estava no Sevilla, da Espanha, dias antes de estrear no Mundial do Qatar. A informação foi publicada pelo site espanhol ‘Relevo’.

Papu Gómez passou por um teste surpresa após um treinamento do Sevilla. De acordo com o meia, ele teria tomado um xarope de um de seus filhos na noite anterior, pois não estava dormindo bem. Contudo, o jogador não se consultou com os médicos do clube espanhol antes de tomar o medicamento.

O site espanhol diz que o atleta e o clube espanhol já estavam cientes do teste positivo há meses, mas apenas nesta semana acabou confirmada a punição de dois anos. Papu Gómez tinha contrato com o Sevilla até o meio de 2024, mas rescindiu na última janela de transferência. O doping, já ciente pelo time da Andaluzia, acabou sendo o principal motivo do fim da parceria.

O site espanhol ainda afirma que Papu Gómez pensou em ficar sem atuar até janeiro, justamente para esperar uma definição sobre sua suspensão. Entretanto, ele acertou com o Monza, da Itália. O atleta acabou anunciado pelo clube italiano no começo do mês de outubro, aonde disputou apenas duas partidas.

Assim, com 35 anos de idade, Papu Gómez deve encerrar sua carreira após receber a suspensão. Ele ainda pode entrar com um recurso e tentar reduzir o prazo de sanção. O jogador, na Copa do Qatar jogou duas partidas como titular, contra Arábia Saudita e Austrália.

