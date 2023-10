Hulk marca diante do Palmeiras e chega a 90 gols pelo Atlético-MG

Hulk segue fazendo história pelo Atlético-MG. Nesta quinta-feira (19), no Allianz Parque, o atacante do Galo fez um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, chegou a 90 marcados com a camisa do clube de Belo Horizonte. Assim, mira atingir o número dos 100. Aliás, pode sair até o fim do ano, já que restam ainda 11 rodadas para o fim da competição.

Se de fato se concretizar o objetivo de alcançar o centésimo tento, esta não será a primeira marca relevante do camisa 7 por lá. Afinal, já é o vice-artilheiro da equipe no século XXI, atrás apenas de Diego Tardelli (112); o maior artilheiro atleticano na Libertadores e em torneios internacionais (15); e integrante do top-5 goleadores da história atleticana na Série A.

Além disso, Hulk também liderou a artilharia do time nas últimas duas edições do Campeonato Mineiro, bem como das campanhas de título da Copa do Brasil e do Brasileiro de 2021. Agora, por outro lado, a meta é seguir balançando a rede. O atacante tem 25 gols na temporada e soma, ao todo, 396 na carreira de jogador, em 739 jogos oficiais por clubes. Fez 16 pela Seleção Brasileira (foi titular na Copa de 2014).

Hulk de olho no clássico

O camisa 7 pode ficar ainda mais perto dos 100 gols pelo Atlético-MG no próximo domingo (22). A bola rola às 16h, na Arena MRV, para o clássico contra o Cruzeiro, que vem de péssimos resultados e ameaçado de rebaixamento. Sem estar suspenso ou lesionado, a principal arma ofensiva do Galo, ao lado de Paulinho, será titular mais uma vez.

