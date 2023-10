Palmeiras vive a maior crise da ‘Era Abel Ferreira’

A derrota do Palmeiras para o Atlético-MG nesta quinta-feira (19), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, escancarou a crise vivida pelo clube. Afinal, o Verdão chegou a seis partidas sem vencer, sendo quatro derrotas seguidas no torneio de pontos corridos. Assim, o Alviverde vive seu pior momento desde que Abel Ferreira assumiu a equipe em 2020.

Após o embate contra o Galo, o auxiliar Vitor Castanheira admitiu: “Estamos na pior fase desde que chegamos ao Palmeiras”. A última vitória Alviverde foi no dia 15 de setembro, contra o Goiás, pelo Brasileirão. Desde então, são dois empates e quatro derrotas. Contudo, o que mexeu nos bastidores, foi a queda na Libertadores para o Boca Juniors.

A avaliação interna é que o Verdão tinha potencial para chegar novamente na final da Libertadores. A queda para o Boca Juniors gerou um abalo grande no grupo e a confiança dos jogadores diminuiu gradativamente. A crise ficou escancarada contra o Galo ainda no primeiro tempo quando Raphael Veiga e Rony, os dois artilheiros da equipe, bateram boca e precisaram ser separados por Endrick e Kevin.

Levando em conta só o Brasileirão, o Palmeiras já soma quatro derrotas seguidas. É a pior sequência do Palmeiras na competição desde 2020, quando entre o fim da passagem de Vanderlei Luxemburgo e o período interino de Andrey Lopes o time perdeu para Botafogo, São Paulo, Coritiba e Fortaleza.

Polêmicas marcam o último mês do Palmeiras

Após a queda na Libertadores, o clima no Verdão ficou cada vez pior. Após a derrota no clássico contra o Santos, o muro da sede social do Palmeiras amanheceu pichado, em protesto a presidente do clube, Leila Pereira e o diretor de futebol, Anderson Barros.

Em seguida, 40 lojas da Crefisa, principal patrocinadora do clube, na qual Leila Pereira é a dona, também foram pichadas em forma de protesto. Os episódios motivaram a convocação de uma coletiva da presidente do Verdão, na quarta-feira da semana passada. Contudo, as falas da mandatária apenas pioraram a situação.

Leila se mostrou firme e sustentou um discurso combativo sobre as organizadas do clube, além de defender sua gestão. Contudo, suas palavras não acabaram bem vistas por parte da torcida e outras lideranças no Verdão. Ela se tornou alvo de conselheiros do clube e do ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, que criticaram as falas da mandatária.

O Palmeiras terá a chance de encerrar a sequência sem vitórias no domingo (22), quando visita o Coritiba, penúltimo colocado do Brasileiro, às 18h30, no Couto Pereira, pela 28ª rodada do Brasileirão.

