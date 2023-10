James retorna em alta da Data-Fifa e mira titularidade no São Paulo

O São Paulo segue sua preparação para o duelo contra o Grêmio, neste sábado (21), às 18h30, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Dorival Júnior terá o retorno de James Rodriguez. O colombiano estava com sua seleção para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo e volta para o Tricolor com moral após os embates.

Isso porque o colombiano foi titular nos duelos contra Uruguai (2 a 2) e Equador (0 a 0) e colecionou grandes atuações. A participação do meia chamou a atenção do técnico Marcelo Bielsa. O treinador comentou sobre as condições do jogador e se surpreendeu, já que James não vinha atuando com frequência no São Paulo.

“Sinceramente, eu acreditava que sua forma física atual, considerando que não joga regularmente no São Paulo, não era a que ele mostrou na partida. Ele se destacou, o que não é uma surpresa pela sua hierarquia como atleta, mas surpreende alguma maneira por estar retomando a possibilidade de jogar com regularidade e isso é indispensável para adquirir uma melhor forma para mostrar suas virtudes”, falou Bielsa.

As boas partidas de James, somados ao desempenho terrível que o São Paulo teve contra o Goiás, na quarta-feira (18), entrega todas as credenciais para o meia ser titular contra o Grêmio.

James ainda não se firmou no São Paulo

No Tricolor, o colombiano contratado como estrela ainda não conseguiu se firmar entre os 11. Ele tem nove partidas, um gol e começou jogando cinco vezes, mas na maioria das vezes foi pelo time reserva. Sem Calleri, ele pode começar como um ”falso nove”, ou como um meia mais articulador, como está acostumado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.