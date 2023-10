Santos sofre gol há 17 rodadas seguidas no Brasileirão

A derrota do Santos por 3 a 1 para o Bragantino, nesta quinta-feira (19), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, escancarou as falhas no sistema defensivo do time de Marcelo Fernandes. Afinal, são 17 partidas seguidas na Série A buscando a bola dentro de sua própria rede. Além disso, são 45 gols sofridos em 27 rodadas disputadas. É a terceira pior defesa da competição.

Os números chamam a atenção, sobretudo depois de a equipe voltar à zona do rebaixamento. Desde que Marcelo Fernandes assumiu, ele trocou a formação de três atacantes, para atuar com três zagueiros. Contudo, mesmo nas vitórias diante de Bahia, Vasco e Palmeiras, o Peixe sofreu gols. Aliás, vale ressaltar que o problema defensivo vem desde o início da temporada.

Afinal, até aqui, o Santos teve Odair Hellmann, Paulo Turra, Diego Aguirre e Marcelo Fernandes como treinador. Além disso, Alex Nascimento, Joaquim, Messias, João Basso e Dodô, além de Eduardo Bauermann, Maicon e Luiz Felipe que já deixaram o clube, passaram pela zaga do Peixe. Nenhum destes nomes conseguiu solucionar o problema defensivo do Alvinegro Praiano.

As falhas coletivas e individuais têm sido um grave problema ao longo de toda a temporada. Nomes como Messias, João Basso, Joaquim e até mesmo o goleiro João Paulo já foram protagonistas de lances que resultaram em gols de adversários. Além disso, a bola parada também é um ponto de atenção que vem sendo trabalhado por Marcelo Fernandes.

Próximo compromisso do Santos no Brasileirão

O Peixe volta a campo no domingo (22), às 16h, no Beira-Rio, para enfrentar o Internacional, pela 28° rodada do Brasileirão. O objetivo é vencer para sair da zona de rebaixamento, mas para isso, a equipe precisa parar de sofrer gols.

