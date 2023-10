Ronaldo desabafa: ‘Sem apoio, dificilmente Cruzeiro permanece na Série A’

O gestor da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, desabafou após a derrota da Raposa para o Flamengo, nesta quinta-feira (19), no Mineirão, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, ele o time foram vaiados pela torcida em diversos momentos do jogo. Aliás, Ronaldo disse que o Mineirão se tornou um peso para os atletas (ainda não venceu no Estádio nesta temporada). E avisou: se não tiver o torcedor do lado, dificilmente conseguirá reverter a situação.

“Nós só sairemos dessa situação se estivermos unidos e acreditando no projeto que a gente planejou. Mas, logicamente, com o apoio da nossa torcida. Afinal, sem este apoio, dificilmente a gente permanece na Série A. O Mineirão, que sempre foi uma grande fortaleza, mas tem sido um peso muito grande para os nossos atletas. Posso entender que o torcedor me xingue por ter uma parte que não confia no meu trabalho. Acho que crédito nós temos pelo que fizemos nesse passado recente. E o que eu posso pedir agora ao torcedor que apoiem. Não faça isso por mim. Faça pelo Cruzeiro, pela história do clube”.

“A maneira que a torcida está se comportando não nos ajuda em nada. O apoio que tínhamos no ano passado, que também era um momento extremamente difícil, não tivemos um momento esse ano. Talvez por uma expectativa muito grande por parte da torcida e da imprensa. Tivemos um bom começo de campeonato. Mas sempre estivemos com os pés no chão, sabendo que iríamos oscilar durante o campeonato, o que aconteceu”, acrescentou.

Situação do Cruzeiro

O Cruzeiro ainda não venceu no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro em 2023. Aliás, a última vitória da Raposa na maior competição do país foi diante do São Paulo, em 2019.

O Cruzeiro volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, contra o Atlético, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

