Governo lança edital de licitação do Maracanã

O Governo do Estado do Rio de Janeiro divulgou nesta quinta-feira (19) um edital para nova concessão do Maracanã. O estádio atualmente é administrado por Flamengo e Fluminense, através de uma permissão de uso com duração de 180 dias. No entanto, uma nova licitação será lançada para decidir o próximo gestor do local pelos próximos 20 anos. As partes interessadas devem enviar propostas até dia sete de dezembro.

O governo determinou algumas obrigações para nova gestão. No edital divulgado, consta que será necessário efetuar reformas no complexo como reparo dos tetos, pintura do local e uma divisória na arquibancada para separar as torcidas. Além das obrigações exigidas, também será necessário promover regalias ao governo como camarotes, vagas no estacionamento, ingressos nos jogos e permissão de uso do Maracançazinho em seis datas do ano para modalidades esportivas olímpicas.

LEIA MAIS: Reunião mantém final no Maracanã; CBF tenta ajuste com Flamengo

Futuro do Maracanã

O edital exige que os interessados devem comprovar uma qualificação técnica de “experiência em gestão da operação e manutenção de estádio de futebol com capacidade mínima de 30 mil lugares” e de “arena multiuso ou ginásio esportivo com capacidade mínima de 5 mil lugares”. O documento também prevê que o administrador precisa ser detentor de 25 datas oficiais de jogo, sendo 75% do Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores ou Copa Sul Americana.

O Termo de Permissão de Uso do Maracanã se encerraria na próxima segunda-feira (23). No entanto, os representantes do governo decidiram renovar por mais dois meses. Assim, Flamengo e Fluminense conquistaram uma nova renovação automática sem licitação.

A comissão técnica analisará com cautela cada oferta para concessão do Maracanã. As propostas técnicas e financeiras terão peso de 60% e 40%, respectivamente. O valor estimado de contrato varia entre R$559 mil R$ e 186 milhões. A outorga mínima é de R$ 6.132.000,00.

No momento, existem três interessados na concessão do Maracanã: Flamengo e Fluminense, que foram administradores do estádio nos últimos anos, Vasco, que firmou uma parceria com as empresas WTorre e Legends, e Arena BSB, que é concessionário do Mané Garrincha, em Brasília.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.