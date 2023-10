Botafogo consegue efeito suspensivo, e Diego Costa enfrentará o Athletico

O departamento jurídico do Botafogo conseguiu efeito suspensivo e o atacante Diego Costa estará à disposição do técnico Lucio Flavio para a partida contra o Athletico, neste sábado (21). Anteriormente, o jogador recebeu um jogo de punição por afirmações contra a arbitragem na partida contra o Atlético no dia 16 de setembro.

“Está claríssimo que foi gol legal. Acho que eles aí meteram a mão na questão da interpretação. Nem pensou, nem olhou muito. Sabemos que para a competição ficar mais atrativa tem que deixar o Botafogo mais próximo dos adversários”, disse Diego Costa sobre um gol do Botafogo que foi anulado.

André Alves, Gerente Jurídico do Botafogo, entrou com o pedido de recurso logo após sair o resultado da punição do atacante (pena mínima por “conduta contrária à disciplina ou ética desportiva”). Assim, o efeito suspensivo saiu no início da tarde desta sexta-feira.

Dessa forma, o atacante estará à disposição para os jogos do Botafogo até que um novo julgamento aconteça no Pleno do tribunal (ainda sem data).

Botafogo x Athletico

A bola rola para Botafogo e Athletico às 21h deste sábado, no Nilton Santos. O Glorioso entra em campo em busca dos três pontos para aumentar ainda mais a gordura na liderança, afinal, tem nove pontos de vantagem para o RB Bragantino, segundo colocado. Enquanto isso, o Furacão é o sexto, com 44.

Assim como nos jogos anteriores, a tendência é que Diego Costa comece no banco, com Tiquinho Soares, artilheiro do Botafogo, como titular no ataque.

