CBF divulga áudios dos lances polêmicos em Fluminense x Corinthians

A CBF divulgou na manhã desta sexta-feira (20), os áudios do VAR com lances polêmicos do empate em 3 a 3 entre Fluminense e Corinthians. As equipes se enfrentaram nesta quinta-feira (19), no Maracanã, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Tricolor das Laranjeiras reclamou do pênalti marcado para o Timão e contestou outra penalidade, desta vez não assinalada, para os cariocas.

O pênalti marcado para o Corinthians ocorreu aos 30 minutos, quando Marlon e Ruan se chocaram na área. O árbitro Paulo César Zanovelli assinalou a penalidade, e Fábio Santos anotou o gol. O árbitro de vídeo, Rafael Traci, concorda com o juiz principal do embate, no áudio divulgado.

“Tem um braço/ombro na costas, e os dois estão em velocidade”, diz Rafael Traci.

Alguns minutos depois, Samuel Xavier caiu na área de Cássio, mas o árbitro mandou o jogo seguir. O lateral-direito finalizou a bola pra fora, mas após o chute, foi atingido por Fábio Santos e caiu no gramado sentindo muitas dores. O VAR vê o pisão do jogador corintiano, mas acredita que o pênalti não deveria ser marcado, pois a “bola já tinha passado”.

“Tem um pisão, mas ele já tinha chutado. É da passada do jogador’, fala o VAR.

Diniz e Fluminense reclamam da arbitragem e vão a CBF

Contudo, após a partida, o técnico Fernando Diniz e o Fluminense reclamaram muito da arbitragem. Aliás, de acordo com o treinador da equipe carioca, a partida ficou manchada por conta do apito. Além disso, o Tricolor das Laranjeiras prometeu ir a CBF contestar os lances.

“Não é a primeira vez que prejudicam o Fluminense neste Brasileiro. E nossa pontuação tem muito a ver com esses erros. Contra Grêmio, o Vasco. Agora, contra o Corinthians um pênalti inexistente. Teve o lance do Samuel e o VAR não chamou. Com 13 do segundo tempo já havia seis minutos de jogo parado. Deu um monte de cartões e duas expulsões. Além disso, o Corinthians não parou de fazer cera. Mas o juiz só deu oito minutos de acréscimos. Esse é o mesmo árbitro que expulsou Martinelli contra o Cuiabá. Seneme, tem de tomar providência”, falou Diniz.

