Ônibus com time de juniores do Vasco pega fogo em estrada

Um ônibus que levava jogadores do time sub-14 do Vasco pegou fogo nesta sexta-feira (20). O incêndio foi na altura de Conselheiro Lafaiete, cidade mineira onde o clube participou de um torneio. No momento em que o veículo foi tomado pelas chamas, os atletas e funcionários cruz-maltinos não estavam na parte interna do automóvel. Assim, ninguém ficou ferido.

Segundo comunicado do Vasco, os jogadores desceram do ônibus, em segurança, após o veículo enguiçar na estrada. Dessa forma, pouco tempo depois, ele começou a pegar fogo.

O clube afirmou que os vascaínos foram direcionados para um local para almoçar e, posteriormente, aguardar pelo novo ônibus solicitado para transportá-los de volta ao Rio de Janeiro.

Campeões

O time sub-14 de São Januário retornava de Betim (MG) após conquistar o título da Copa Brasileirinho sub-14 (a mais importante da categoria), na noite de quinta-feira.

Aliás, na competição, a equipe carioca conquistou o troféu de forma invicta. Na decisão, o Gigante da Colina bateu o América-MG nos pênaltis por 4 a 1, após empate por 1 a 1 no tempo normal, com gol de Kauan Vitor. Em nove jogos no torneio, o Vasco somou oito vitórias e um empate, com 25 gols marcados.

