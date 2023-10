América-MG x Flamengo sofre alteração de local

A partida entre América-MG e Flamengo não será mais na Arena Independência, em Belo Horizonte. Afinal, os dirigentes mineiros optaram pela venda do mando de campo. As equipes agora se enfrentarão no Parque do Sabiá, em Uberlândia.

Assim, os dirigentes mineiros receberão cerca de R$1 milhão pelo jogo. Inclusive, os custos de logística e operação serão do contratante. O jogo entre América-MG e Atlético-MG, pela 32ª rodada do Brasileirão, também será no Parque do Sabiá.

Os dirigentes mineiros pretendem fazer caixa em duas rodadas do Brasileirão. Afinal, os jogadores não possuem mais tantas pretensões na temporada. O Coelho está na última colocação, com mais de 99% de risco de rebaixamento.

LEIA MAIS: Tite celebra vitória e explica mudança tática no Flamengo: ‘Ganhou confiança’

América-MG x Flamengo

A partida entre América-MG e Flmengo é válida pela 35ª rodada do Brasileirão. No entanto, os representantes da CBF ainda não divulgaram informações sobre data e horário do jogo. A equipe rubro-negra atualmente está na terceira colocação e busca se manter nas primeiras posições do campeonato.

O América-MG entra em campo no próximo domingo (22), diante do Corinthians, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela pela 28ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, Flamengo e Vasco se enfrentam às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.