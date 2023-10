Maicon faz nova partida de alto nível e acirra briga por vaga no Vasco

A evolução de Maicon na zaga do Vasco é notória. Mais uma vez escalado na vaga de Gary Medel, o camisa 4 teve desempenho de alto nível na vitória sobre o Fortaleza, nesta quarta-feira (20/10), em São Januário. No total, foram 13 ações defensivas de destaque. Não por acaso, entrou na seleção da rodada do Brasileiro.

Com bom posicionamento e muita força física, Maicon, de 35 anos, ganhou seu espaço no elenco não apenas com a postura de líder, mas em campo também. Afinal, já são sete jogos sob o comando de Ramón Díaz, cinco iniciando no time titular. Aliás, na única ocasião recente em que o Vasco foi mal em seu setor (4 a 1 para o Santos), o veterano só entrou nos minutos finais.

Uma das principais marcas do zagueiro é o domínio com a bola aérea.

LEIA: Ônibus com time de juniores do Vasco pega fogo em estrada; ninguém ficou ferido

Disputa de vaga em aberto?

Com as atuações consistentes, o zagueiro deixou a condição de opção no banco para entrar de vez na disputa pela posição no time. A princípio, o chileno Medel, que é o capitão cruz-maltino, volta contra o Flamengo, domingo. Mas tem a sombra de Maicon que, recentemente, disse que está pronto fisicamente para ganhar sequência.

“Fisicamente estou muito bem, consegui manter uma forma física muito boa nesses últimos anos e isso tem me ajudado. Quando solicitado, consigo dar uma resposta positiva. Vou sempre trabalhar, sempre puxando os mais jovens”, disse Maicon em coletiva de imprensa na semana passada.

Por sinal, uma disputa com o Léo, pelo lado esquerdo, não parece descartada. Afinal, o “God Of Zaga”, apesar de destro, já ocupou aquele setor diversas vezes na carreira.

Maicon contra o Fortaleza

Desarmes: 5

Cortes: 6

Interceptações 2

Dribles sofridos: 0

Duelos aéreos ganhos: 3 em 4 (75%)

Duelos por baixo ganhos: 5 em 5 (100%)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.