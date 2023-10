Soteldo pega dois jogos de suspensão e não encara o Inter

O Santos terá um grande desfalque para o duelo contra o Internacional, no domingo (22), no Beira-Rio, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o atacante Soteldo foi julgado nesta sexta-feira (20), por conta da expulsão na partida contra o América-MG, no dia 3 de setembro. O camisa 10 do Peixe recebeu dois jogos de suspensão.

Na partida em questão, o venezuelano xingou o árbitro Leandro Pedro Vuaden, que registrou a agressão verbal na súmula. A partida já estava nos acréscimos e o Peixe perdia por 2 a 0. Aliás, por conta do episódio, o jogador acabou sendo multado pelo Alvinegro Praiano, que considerou o episódio como um ato de indisciplina.

““Expulsão com cartão vermelho direto por após receber um cartão amarelo proferir as seguintes palavras ”faz tempo que apita só contra nós, c******, vai se f****”, relatou Leandro Pedro Vuaden, em súmula.

Soteldo acabou denunciado no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Como já tinha cumprido suspensão automática contra o Cruzeiro, pela 23ª terceira rodada, o atacante terá que ficar fora de mais um jogo no Brasileirão.

Contudo, o departamento jurídico do Santos já avisou que vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo (STJD). Caso o clube não consiga a medida, o técnico Marcelo Fernandes relacionará algum outro atacante para o jogo do fim de semana diante do Internacional. Aliás, vale lembrar que o treinador não terá para a partida no Rio Grande do Sul, o goleiro João Paulo e o meia Jean Lucas, também suspensos.

