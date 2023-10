Árbitro relata ofensas de Felipe Melo: ‘Safado’

No empate entre Fluminense e Corinthians por 3 a 3 no Maracanã, Felipe Melo acabou punido com cartão vermelho aos 25 minutos do segundo tempo. O zagueiro ficou muito irritado e partiu em direção ao árbitro no momento da expulsão.

Assim, Paulo Cesar Zanovelli da Silva relatou na súmula os motivos que culminaram na expulsão de Felipe Melo. O árbitro também revelou as ofensas proferidas pelo zagueiro depois do cartão vermelho. A CBF divulgou as declarações do juiz na manhã desta sexta-feira (20).

Expulsão de Felipe Melo

“Por reclamar de maneira acintosa contra as decisões da arbitragem, saindo do banco de suplentes, dando socos no ar, após a marcação de falta contra sua equipe. Informo que após o referido jogador receber o segundo cartão amarelo e consequentemente o cartão vermelho, veio correndo em minha direção de forma agressiva e desrespeitosa colocando seu rosto próximo ao meu, proferindo as seguintes palavras: “você vai me expulsar, seu sem vergonha”. Relato ainda que, o atleta expulso, retornou invadindo o campo de jogo em minha direção continuando com as ofensas e agora com as seguintes palavras: “não estou preocupado se vou tomar dez jogos de suspensão, safado, safado, eu não reclamei”. Precisando ser contido por alguns companheiros de sua equipe”, disse Paulo Cesar na súmula.

Porém, Além de Felipe Melo, Thiago Santos também acabou sendo expulso por reclamação no segundo tempo. Assim, Paulo Cesar Zanovelli da Silva registrou na súmula os motivos do volante tricolor ter sido punido com cartão vermelho.

“Por após ser advertido com cartão amarelo, com a bola fora de jogo, persistir em reclamar de maneira acintosa contra as decisões da arbitragem, fora do banco de suplentes”, relatou Paulo Cezar.

Reclamações do Fluminense

Aliás, as decisões atuação do árbitro em campo acabaram gerando muita repercussão. Afinal, os tricolores reclamaram da não marcação de dois pênaltis no primeiro tempo e do critério adotado na distribuição dos cartões. O clube até fez uma manifestações contra as escolhas do juiz nas redes sociais.

O Fluminense FC repudia a arbitragem desastrosa, vergonhosa e tendenciosa conduzida por Paulo César Zanovelli no jogo desta quinta-feira, no Maracanã. O árbitro usou critérios duvidosos e influenciou diretamente no resultado da partida ao apontar pênalti inexistente em favor do… pic.twitter.com/r4C1OXna8c — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 20, 2023

O Fluminense entra em campo no próximo domingo (22), diante do Bragantino, fora de casa, às 18h30, pela 28ª rodada do Brasileirão. A equipe tricolor, entretanto, está na nona colocação do campeonato, com 42 pontos conquistados.

