Filha de Neymar ganha presente de luxo

A pequena Mavie, filha de Neymar, nasceu em berço de ouro, afinal, é fruto do relacionamento de um dos grandes jogadores do futebol com uma influenciadora. No entanto, ainda assim, ganhou um luxuoso presente.

Afinal, a mãe da garotinha, Bruna Biancardi, publicou nas redes sociais uma pulseira de ouro, dada pelo padrinho, Léo Venditto, na última quinta-feira (19). Ela aproveitou, aliás, para agradecer o presente e mostrou a peça no Instagram. “Obrigado, Dindo”, postou Biancardi.

Na imagem, porém, é possível ver a pulseira em Mavie, que estava dormindo no momento. No luxuoso acessório estava o nome da menina e com o dia e hora do nascimento. “Mavie.06.10/00:21”. Ao lado, um pequeno ursinho dourado deu um charme especial.

Na imagem ainda é possível perceber que Biancardi está com uma roupa preta e Mavie está deitada no colo da mãe.

Se fora de campo Neymar curte a pequena Mavie, no mundo da bola a situação do atleta é crítica. Durante o jogo contra o Uruguai, na última terça-feira (17), o jogador sofreu uma grave lesão e terá de ser submetido a uma cirurgia. Ele rompeu o ligamento anterior e o menisco.

Vale lembrar, inclusive, que Neymar retornou recentemente de lesão nos ligamentos do tornozelo direito. Ele ficou fora dos gramados por seis meses.

