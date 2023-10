Neto detona Ronaldo: ‘Você é fraco e incompetente’

O apresentador da Band, Neto, criticou bastante o gestor da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, pela entrevista coletiva após a derrota da Raposa para o Flamengo, por 2 a 0, na noite dessa quinta-feira (19), no Mineirão, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, durante o programa “Os Donos da Bola”, Neto disse que Ronaldo é incompetente e lamentou as críticas do gestor da SAF do Cruzeiro à torcida.

“Ô, Ronaldo, como que você tem a cara de pau, cara de madeira, de ser orgulhoso em achar que a torcida do Cruzeiro pode ser responsável pela queda e não você pela sua incompetência como dirigente? Meu irmão, você como jogador, se não foi o maior, está entre os cinco maiores de todos os tempos. Como centroavante, você foi o maior. Mas, como dirigente, você é fraco, é incompetente”, disparou o apresentador.

Neto ainda aproveitou para lembrar da gestão Ronaldo no Valladolid e ainda citou que o ex-jogador comprou o Cruzeiro por valor baixo.

“Você [Ronaldo] já mostrou ser incompetente no [Real] Valladolid e, agora, no Cruzeiro. Você comprou o Cruzeiro por uma bagatela. Ninguém pode falar de você, né? Comigo, não. Não é a torcida do Cruzeiro, é a torcida do Dirceu Lopes, do Joãozinho, do Nelinho, sua. Você foi um monstro jogando no Cruzeiro. É do Fábio, que você mandou embora com uma falta de respeito e ele vai disputar a final da Libertadores. Você está brigando para cair, e estou achando que o Cruzeiro vai cair”, complementou.

Neto fala de rebaixamento do Cruzeiro

A situação da Raposa, afinal, não é nada boa. Atualmente, o time celeste está na 15ª colocação, com 31 pontos conquistados. Para Neto, Ronaldo usa a desculpa das dívidas que assumiu para justificar o rendimento e acha que a Raposa será rebaixada.

“Você tinha que falar o seguinte: ‘Quero agradecer à torcida cruzeirense que lotou o Mineirão, com 35 mil pessoas, com um time fraco, com um torcedor fraco e com um presidente fraco que é você. Não é a torcida, você vai fazer o Cruzeiro cair. A desculpa vai ser que não tinha dinheiro, que tinha dívida. Você contratou o Zé Ricardo, irmão, contratou o Pepa. Aí está do lado do Elias, do Paulo André, e vem falar da torcida do Cruzeiro? Você está de brincadeira”, encerrou.

Afinal, após o jogo entre Cruzeiro e Flamengo, Ronaldo criticou os torcedores da Raposa e disse que o Mineirão se transformou em um peso para os jogadores.

“Nós só sairemos dessa situação se estivermos unidos e acreditando no projeto que a gente planejou. Mas, logicamente, com o apoio da nossa torcida. Afinal, sem este apoio, dificilmente a gente permanece na Série A. O Mineirão, que sempre foi uma grande fortaleza, mas tem sido um peso muito grande para os nossos atletas. Posso entender que o torcedor me xingue por ter uma parte que não confia no meu trabalho. Acho que crédito nós temos pelo que fizemos nesse passado recente. E o que eu posso pedir agora ao torcedor que apoiem. Não faça isso por mim. Faça pelo Cruzeiro, pela história do clube”.

