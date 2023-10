Liverpool x Everton: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar na Premier League após a pausa para a Data Fifa. Neste sábado (21), o clássico entre Liverpool e Everton abre a 9ª rodada do Campeonato Inglês, às 8h30, em Anfield, em partida que coloca frente a frente equipes que brigam por objetivos opostos na competição. O duelo terá transmissão ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no streaming da Star+.

Como chega o Liverpool?

A pausa para a Data Fifa chegou em bom momento para os Reds. O time comandado pelo técnico Jurgen Klopp não vence há duas partidas e caiu para a quarta posição. Dessa maneira, a equipe teve tempo para se preparar e tentar virar a chave na competição. Em 4º lugar com 17 pontos, o Liverpool pode chegar aos mesmos 20 pontos do líder Tottenham em caso de vitória neste sábado e embolar ainda mais a briga pela liderança da Premier League.

No entanto, Jurgen Klopp terá alguns desfalques para o clássico deste sábado. Curtis Jones, suspenso, segue fora de combate. Além disso, o lateral-esquerdo Andy Robertson se lesionou durante a Data Fifa e também será ausência contra o Everton. Por fim, Cody Gakpo, Thiago Alcântara, Caoimhin Kelleher e Stefan Bajcetic seguem no departamento médico do clube e também estão sem condições de ir a campo.

Como chega o Everton?

Os Toffees não fazem um grande início de Premier League e têm como principal objetivo se afastar da zona de rebaixamento. Na última rodada, o Everton conquistou a segunda vitória na competição e conseguiu abrir três pontos de distância para o Z3. Dessa maneira, a equipe aparece na 16ª posição, com sete pontos e precisa de um resultado positivo no clássico para seguir afastado da degola.

Por outro lado, a boa notícia é que o técnico Sean Dyche não terá problemas na escalação e poderá montar sua equipe com força máxima para o clássico contra o Liverpool.

Liverpool x Everton

9ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 21/10/2023, às 8h30 (de Brasília)

Local: Anfield, em Liverpool (ING)

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Tsimikas; Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jota, Diaz. Técnico: Jurgen Klopp

Everton: Pickford; Young, Branthwaite, Tarkowski, Mykolenko; McNeil, Garner, Onana, Harrison; Doucoure, Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche

Árbitro: Craig Pawson

VAR: David Coote

Onde assistir: ESPN e Star+

