Flamengo e Bruno Henrique ficam otimistas após reunião

Depois de uma reunião na última quinta-feira (19), Flamengo e Bruno Henrique ficaram otimistas. Afinal, os dirigentes rubro-negros aceitaram oferecer três anos de contrato ao atacante. A informação é do “ge”.

Futuro de Bruno Henrique

Dênis Ricardo e Wellington Paulo se reuniram com Marcos Braz e Bruno Spindel no hotel da delegação rubro-negra em Belo Horizonte. O primeiro encontro aconteceu às 9h. A segunda conversa ocorreu às 11h. Assim, as partes debateram novamente sobre uma possível renovação de contrato.

Ainda faltam alguns detalhes e ajustes para serem acertados. No entanto, as negociações avançaram depois do encontro em Belo Horizonte. Portanto, Bruno Henrique agora está mais próximo de permanecer no Flamengo.

As negociações estavam travadas. Afinal, Bruno Henrique sempre exigiu três anos de contrato ao Flamengo. No entanto, os dirigentes rubro-negros só topavam firmar um acordo de duas temporadas na época. Agora, já existe um acerto entre as partes neste quesito.

Ídolo do Flamengo

O Palmeiras também está interessado na contratação de Bruno Henrique. A equipe alviverde ofereceu um contrato de quatro anos ao atacante. Apesar da proposta do rival, os dirigentes rubro-negros seguem otimistas na permanência do camisa 27.

Afinal, Bruno Henrique é um dos destaques desta temporada e um dos principais ídolos do elenco rubro-negro. O atacante esteve presente nos últimos títulos conquistados pelo Flamengo e tem desejo de se aposentar no clube.

O Flamengo entra em campo no próximo domingo (22), diante do Vasco, às 16h, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. Na estreia de Tite no estádio, os jogadores rubro-negros vão em busca da segunda vitória consecutiva no campeonato.

