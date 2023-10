Pedro afirma que ambiente no Flamengo mudou com Tite: ‘Todos empolgados’

Desde o início da temporada, o Flamengo ganhou espaço nos noticiários mais por confusões extracampo, do que por títulos ou atuações de gala. Por outro, com a chegada de Tite, o ambiente se modificou da água para o vinho no Ninho do Urubu. Com o foco nas relações, o treinador fez questão de cumprimentar todos os profissionais e, rapidamente, conquistou o elenco. Pedro, autor do segundo gol sobre o Cruzeiro, teceu elogios ao comandante.

“Ele se mostrou muito feliz de estar aqui no Flamengo. É um cara bastante experiente, e ver a alegria dele de estar aqui e esse querer dele de trabalhar, de mostrar. Desde o primeiro dia procurou conversar com todos os jogadores para deixar bem clara a ideia que quer implementar. É um cara que procura conversar e entender, ter esse par de igualdade com todos para a briga pela titularidade, enfim.” disse Pedro em entrevista à FlaTV, antes de completar:

“A gente sabe que o elenco é muito qualificado, então é um cara que sempre busca o melhor de cada jogador, estar sempre com todos, estar mais perto. Tem esse lado humano muito favorável. Traz uma paz muito grande ao ambiente. Todos os jogadores estão empolgados”, acrescentou.

Aumento da confiança

O atacante relatou que na preleção antes de sua estreia, o treinador deu ênfase à história dos atletas. Ao longo da conversa, Tite relembrou os títulos recentes para evidenciar a qualidade desta geração.

“Ele deixou mensagem muito boa antes do jogo, falando que a gente era vencedor e do que a gente conquistou aqui para trazer essa união dentro e fora de campo. E procurou mostrar para todos que a gente pode, sim, voltar a ser vencedor. Esse foi um ano bastante complicado, mas somos um grupo que procura sempre evoluir e buscar títulos. Um elenco que tem brio muito grande. Sem dúvida, ele é um cara que motiva bastante também durante a semana. Temos, portanto, tudo para crescer com ele.”, destacou.

Reencontro com o professor

O camisa 9 rubro-negro se mostrou animado com a contratação de Tite. Vale lembrar que foi o treinador que o convocou pela primeira vez em 2018, quando ainda jogava pelo Fluminense. Além disso, o levou para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, com a camisa da Seleção Brasileira.