Chelsea x Arsenal: escalações e onde assistir

A Premier League está de volta após a pausa para a Data Fifa e já tem duelo de gigantes na competição. Neste sábado (21), Chelsea e Arsenal se enfrentam às 13h30, no Stamford Bridge, em clássico londrino válido pela 9ª rodada do Campeonato Inglês. A partida movimenta a parte de cima da tabela e coloca frente a frente duas equipes que vêm de vitórias nos últimos compromissos. O duelo terá transmissão ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no streaming da Star+.

Como chega o Chelsea?

Os Blues fizeram um péssimo início de Premier League, mas estão em processo de recuperação. O time comandado pelo técnico Mauricio Pochettino vem de duas vitórias seguidas e subiu para a 11ª posição, com 11 pontos. No entanto, a distância para a zona de classificação para as próximas competições europeias ainda é de cinco pontos.

Dessa maneira, o Chelsea terá que provar diante de um dos postulantes ao título que terá condições de brigar na parte de cima da tabela. Ao mesmo tempo, o técnico Pochettino segue com alguns desfalques importantes na equipe. Christopher Nkunku, Wesley Fofana, Ben Chilwell e Romeo Lavia, lesionados, são ausências.

Mas, a boa notícia para os donos da casa é o retorno de Malo Gusto, que cumpriu suspensão e está à disposição do treinador.

Como chega o Arsenal?

Ainda com sonho de conquistar o título da Premier League, o Arsenal é o atual vice-líder da competição, com os mesmos 20 pontos do Tottenham, primeiro colocado. Além disso, os Gunners chegam embalados após uma vitória por 1 a 0 sobre o Manchester City na rodada passada, que quebrou uma sequência de 12 triunfos seguidos do time comandado pelo técnico Pep Guardiola sobre o clube londrino.

Trossard e Saliba, lesionados, são os grandes desfalques dos Gunners para o jogo deste sábado (21). Por outro lado, a expectativa fica pelo retorno do atacante Saka, que aparece como dúvida.

Chelsea x Arsenal

9ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 21/10/2023, às 13h30 (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

Chelsea: Sanchez; Gusto, Thiago Silva, Colwill, Cucurella; Gallagher, Caicedo, Fernandez; Palmer, Jackson, Sterling. Técnico: Mauricio Pochettino

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Partey, Rice, Odegaard; Gabriel Jesus, Nketiah, Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

Árbitro: Chris Kavanagh

VAR: Jarred Gillett

Onde assistir: ESPN e Star+

