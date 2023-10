Cuesta passa Seedorf e entra no top-10 de estrangeiros com mais jogos pelo Botafogo

Ao entrar em campo pelo Botafogo na partida contra o América-MG, na quarta-feira (18), Victor Cuesta chegou à marca de 82 partidas com a camisa alvinegra, entrando para o top-10 de estrangeiros com mais jogos pelo Glorioso. Para entrar na lista, o zagueiro argentino ultrapassou o holandês Clarence Seedorf.

Aliás, a expectativa é que Cuesta suba mais nesta seleta lista ainda neste ano. Afinal, o uruguaio Nicolás Lodeiro, o argentino Carlos Santamaría e o chileno Leo Valência, nono, oitavo e sétimo da lista, respectivamente, têm 85, 87 e 92 jogos com a camisa alvinegra.

Marca serve como inspiração para Cuesta após exibição ruim

Mas, apesar do feito histórico com a camisa do Botafogo, Victor Cuesta não fez uma grande partida contra o América-MG. Afinal, o zagueiro argentino vacilou em dois lances ainda no primeiro tempo, um deles resultando no gol do Coelho.

Na próxima partida do Botafogo, diante do Athletico, sábado, no Nilton Santos, Cuesta deve ser mais uma vez titular com Lucio Flavio, ou seja, jogando ao lado de Adryelson na zaga.

Veja o top-10 estrangeiros que mais jogaram pelo Botafogo

1° – Gatito Fernández – 200 jogos

2° – Joel Carli – 190 jogos

3° – Fischer – 189 jogos

4° – Herrera – 142 jogos

5° – Loco Abreu – 106 jogos

6° – Francisco Police – 106 jogos

7° – Leo Valencia – 92 jogos

8° – Carlos Santamaría – 87 jogos

9° – Lodeiro – 85 jogos

10° – Victor Cuesta – 82 jogos

