Coudet só fala sobre renovação de contrato após a eleição

Eduardo Coudet só vai tratar da renovação de seu contrato com o Internacional depois da eleição presidencial no clube, marcada para 9 de dezembro. No entanto, ele se manifestou nesta sexta-feira (20) pela primeira vez sobre o assunto.

Os dois candidatos a presidente, entretanto, coadunam o mesmo pensamento sobre o treinador: ambos querem mantê-lo no clube. Alessandro Barcellos, candidato à reeleição, e Roberto Melo, de oposição, não polemizam sobre a permanência de Coudet.

O treinador tem sido emparedado pela imprensa para falar sobre o assunto. Porém, ele tem se esquivado do tema para falar, apenas, de campo e bola. Coudet tem classificado a renovação de contrato como algo pessoal, o que ele não quer comentar no momento. Aos 49 anos e com apenas três meses à frente do time, nesta nova passagem pelo clube, Coudet tem contrato até o fim do ano.

“Quando fui procurado pelo clube, acertamos claramente até quando ia o contrato. Em 2020 passei por uma eleição no Internacional e sei bem como é. Só vou tratar do meu futuro depois das eleições. Vamos aguardar”, disse o treinador à TV gaúcha RBS.

Coudet disse estar em ótima sintonia com Alessandro Barcellos. No entanto, só tem tratado com o dirigente assuntos relativos ao futebol e ao Campeonato Brasileiro. O objetivo, segundo o treinador, é subir na tabela.

“Estou trabalhando. Tenho uma relação muito próxima com o presidente (Barcelos). Não estamos focados nos temas pessoais. Estamos trabalhando para subir na tabela. Estou mais concentrado nisso do que em temas pessoais. Temos de ganhar jogos. É isso que passa na minha cabeça”, completou.

