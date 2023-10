Torcida do Botafogo esgota ingressos para partida contra o Athletico

Pela oitava vez consecutiva, a torcida do Botafogo esgotou os ingressos à disposição. Assim, para o duelo contra o Athletico neste sábado (21), às 21h, no Nilton Santos, a torcida alvinegra marcará presença massiva no estádio. A média de público no Niltão é de 39 mil torcedores.

O Botafogo informou que todos os ingressos foram vendidos no início da tarde desta sexta-feira. A venda dos ingressos começou no dia 10, exclusivamente para sócios-torcedores. Esses, aliás, compraram cerca de 22 mil bilhetes, esgotando as entradas disponíveis para os setores Leste Inferior, Leste Superior e Oeste Inferior.

Dessa forma, a venda para o público geral começou na quarta-feira, às 10h.

Oitava vez consecutiva do Botafogo com ingressos esgotados

Essa é a oitava partida consecutiva do Glorioso em casa, pelo Brasileirão, com todos os ingressos vendidos. Os alvinegros esgotaram a carga dos ingressos nas partidas contra Vasco, Red Bull Bragantino, Coritiba, Internacional, Bahia, Flamengo e Goiás. No entanto, contra o time goiano, assim como será contra os paranaenses, o Setor Norte do estádio ficará fechado por conta de um show que terá no Nilton Santos.

Apoio da torcida para impulsionar o time a mais uma vitória em busca do título

O Botafogo vem de vitória fora de casa em cima do América-MG. Agora, no Niltão, com mais um grande público, a expectativa é de mais uma boa atuação.

