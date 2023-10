Dortmund vence Werder Bremen e dorme na liderança do Alemão

Na partida de abertura da 8ª rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund fez o dever de casa e venceu o Werder Bremen por 1 a 0 nesta sexta-feira (20). O meia Julian Brandt balançou a rede no segundo tempo e foi o responsável pelo gol da vitória no Signal Iduna Park. Dessa maneira, os aurinegros vão dormir na liderança da Bundesliga.

Com o triunfo em casa, o Borussia Dortmund chegou a 20 pontos e está com um a mais que o vice-líder Bayer Leverkusen, que por sua vez entra em campo neste sábado (21), quando visita o Wolfsburg às 10h30. Além disso, o Dortmund também pode ser ultrapassado por Stuttgart e Bayern de Munique, terceiro e quarto colocados, respectivamente. Todos eles ainda jogam neste fim de semana.

Por outro lado, o Werder Bremen chegou a terceira derrota consecutiva na Bundesliga e está cada vez mais perto da zona de rebaixamento. A vantagem para o Bochum, primeiro dentro da degola, é de apenas dois pontos, e o Werder Bremen tem uma partida a mais que seus adversários.

Assim, o Borussia Dortmund começa a pensar na próxima partida da equipe na Bundesliga. O time comandado pelo técnico Edin Terzic enfrenta o Eintracht Frankfurt na 10ª rodada da competição. O Werder Bremen, por sua vez, encara o Union Berlin.

