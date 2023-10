Fernando Diniz está na lista de técnicos com mais jogos pelo Fluminense

Em sua segunda passagem pelo Fluminense, Fernando Diniz recolocou a equipe em uma final de Copa Libertadores depois de 15 anos. Com a expectativa pela decisão contra o Boca Juniors, o treinador está na lista de técnicos com mais jogos à frente do Tricolor. No momento, o comandante possui 146 partidas e já ultrapassou o ídolo Carlos Alberto Parreira.

Nas duas passagens pelo clube carioca, o treinador soma 75 vitórias, 30 empates e 39 derrotas. Com mais 12 partidas pela frente, entre elas a final da competição continental, Diniz tem a possibilidade de alcançar a sexta colocação deste Top-10, à frente de Ground Committé, que tem 158 jogos e foi o primeiro treinador da história do clube.

Além disso, Committé permaneceu no cargo de 1902 até 1910 e conquistou nada menos que cinco edições do Campeonato Carioca, que tinha muita força no cenário nacional na época. Ele ergueu as taças do torneio estadual em 1906, 1907, 1908 e 1909, com um tetracampeonato direto. Em seu retorno, no período entre 1913 e 1916, também conquistou o título em seu último ano pelo clube.

Zezé é líder isolado

O líder disparado da lista é Zezé Moreira, com 482 partidas, no total, e 16 títulos pelo clube. O profissional teve quatro passagens pelo Tricolor, com inúmeras conquistas, como os Cariocas de 1951 e 1959. Sendo assim, ele também era o comandante que ergueu a taça da Copa Rio de 1952, quando disputou contra Corinthians, Peñarol-URU e Áustria Viena-AUS. O elenco era repleto de estrelas como Telê Santana, Castilho e Didi.

Em sua carreira, Zezé também comandou a Seleção Brasileira entre 1952 e 1955. Nesse sentido, foi o treinador na Copa do Mundo de 1954, na Suíça, quando o Brasil atuou com a camisa amarela pela primeira vez.

Em seguida, está Abel Braga, que foi revelado pelo clube carioca e conquistou três vezes o Carioca (1971, 1973 e 1975) como jogador. Como treinador, o profissional ergueu a taça do Estadual mais três vezes (2005, 2012 e 2022). Por fim, conduziu o Fluminense ao tetracampeonato brasileiro, em 2012.

Veja a lista completa