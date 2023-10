Camisa 4 do Botafogo vaza na internet. Veja detalhes!

Imagens da quarta camisa do Botafogo desta temporada foram vazadas na tarde desta sexta-feira (20). A peça, idealizada pela marca Reebok, responsável pelos uniformes alvinegros, faz alusão a uma estrela. O material conta com as cores preta, cinza e amarela. A venda será começará na segunda-feira.

Inicialmente, o Botafogo preparou a divulgação da camisa para às 18h desta sexta-feira. Aliás, foi o que aconteceu. Em entrevista ao site oficial do clube, Paula Young, Head of Comercial Activations da SAF Botafogo, falou sobre o novo uniforme.

“Estamos muito felizes em apresentar o uniforme IV do Botafogo para a temporada. Aliás, um conceito trabalhado em sintonia com a Parimatch, nossa grande parceira e patrocinadora, que está conosco desde o início do projeto. Será uma ativação pioneira no futebol, que nenhum outro clube realizou anteriormente e que coloca o Botafogo à frente no mercado”, disse.

Além disso, o clube prepara diversas ações na partida contra o Athletico, no sábado, no Nilton Santos. Entre os eventos, haverá presença de DJ e show de drones. Além do marketing do Glorioso, a PariMatch, patrocinadora master do clube, também prepara as surpresas.

Veja imagem da camisa

