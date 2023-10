São Paulo x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Grêmio duelam neste sábado (21), às 18h30, no Morumbi, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista tenta voltar ao caminho das vitórias após um empate e uma derrota nos dois últimos jogos, estacionando na 11° posição da competição, com 35 pontos. Por outro lado, os gaúchos vem de três partidas sem um único triunfo e caiu para a quarta colocação na tabela, com 44 pontos somados.

Como chega o São Paulo?

O técnico Dorival Júnior terá os retornos de James Rodríguez e Ferraresi. Afinal, eles retornaram após atuarem por Colômbia e Venezuela, respectivamente, em rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. Contudo, o treinador terá o desfalque do lateral-esquerdo Caio Paulista, que vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Assim, o jovem Wellington deve assumir a vaga no time titular. Por fim, o time deve ser parecido com aquele que perdeu para o Goiás, no meio de semana. Calleri está fora do restante da temporada.

Como chega o Grêmio?

Por outro lado, o técnico Renato Gaúcho terá o retorno de Villasanti, que ficou fora do jogo de quarta-feira, contra o Athletico, por estar com o Paraguai nas Eliminatórias. Contudo, Carballo deve desfalcar a equipe outra vez. Afinal, o uruguaio não tem lesão detectada, mas segue com dores no púbis. Já Cuiabano, João Pedro Galvão, Nathan e Iturbe estão entregues ao departamento médico. Por fim, Reinaldo vai cumprir suspensão por ter sido expulso contra o Furacão.

SÃO PAULO X GRÊMIO

28ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Data e horário: 21/10/2023, 18h30 (de Brasília)

Local: Morumbi, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Beraldo, Diego Costa e Wellington; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Luciano (James Rodriguez) e Lucas Moura. Técnico: Dorival Júnior.

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Fabio; Villasanti e Pepê; Everton Galdino, Cristaldo e Lucas Besozzi; Luís Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Onde assistir: Premiere

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.