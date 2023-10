Sevilla x Real Madrid: escalações e onde assistir

Dia de jogo grande no Campeonato Espanhol após a pausa para a Data Fifa. Sevilla e Real Madrid se enfrentam, neste sábado (21), às 13h30, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em partida que marca a estreia do técnico Diego Alonso nesta 10ª rodada da LaLiga. O duelo terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no streaming da Star+.

Como chega o Sevilla?

O Sevilla terá a estreia do técnico uruguaio Diego Alonso, que fará seu primeiro desafio no futebol europeu. O treinador assume o cargo deixado por José Luis Mendilibar, que ficou apenas 30 jogos no comando da equipe. Dessa maneira, o treinador pega o Sevilla na 14ª posição do Campeonato Espanhol, com uma vantagem de apenas dois pontos para o Celta de Vigo, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Além disso, para o duelo deste sábado (21), o time precisa superar os desfalques de Mariano Díaz, Erik Lamela e Dmitrovic, lesionados.

Por fim, o técnico Diego Alonso deve apostar em En-Nesyri no comando do setor ofensivo. O atacante marcou cinco gols em 10 jogos disputados nesta temporada.

Como chega o Real Madrid?

Líder do Campeonato Espanhol com 24 pontos, o clube merengue vive uma sequência de três vitórias e conta com o brilho de Jude Bellingham como grande destaque da equipe neste início de temporada. Dessa forma, o meia inglês, contratado na última janela de transferências, tem oito gols e duas assistências em nove jogos na LaLiga, e está confirmado para o jogo deste sábado.

Por outro lado, a baixa de última hora para o técnico Carlo Ancelotti fica por conta de Nacho, suspenso. Ao mesmo tempo, Éder Militão, Lunin e Courtois, seguem lesionados e fora da equipe.

Sevilla x Real Madrid

10ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 21/10/2023, às 13h30 (de Brasília)

Local: Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha (ESP)

Sevilla: Nyland; Navas, Bade, Ramos, Pedrosa; Rakitic, Sow; Ocampos, Suso, Lukebakio; En-Nesyri. Técnico: Diego Alonso.

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Joselu, Vinicius. Técnico: Carlo Ancelotti.

Onde assistir: ESPN e Star+

