Geromel será desfalque para o Grêmio contra o São Paulo

O Grêmio encara o São Paulo neste sábado pelo Brasileirão, e o técnico Renato Portaluppi não terá o zagueiro Pedro Geromel. A delegação do clube gaúcho chegou à capital paulista nesta sexta-feira, mas o defensor ficou em Porto Alegre. A “GHZ” deu a informação primeiramente.

A ausência do camisa 3 será por desgaste físico. Com apenas quatro partidas disputadas em 2023, o Grêmio tem dosado sua minutagem, uma vez que ele teve problemas com lesões recentemente. A tendência é que Bruno Alves seja titular na zaga.

Outro desfalque certo é o lateral-esquerdo Reinaldo, que foi expulso na última partida e terá de cumprir suspensão. Somam-se ao ala como ausências Nathan, Iturbe, Carballo, Rodrigo Ely e Cuiabano, todos lesionados.

A provável escalação do Grêmio é: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Fábio; Villasanti, Pepê, Galdino, Cristaldo e Besozzi; Suárez.

São Paulo e Grêmio se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O duelo acontece no Morumbi. No duelo de tricolores, o paulista ocupa a 11ª colocação na tabela, com 35 pontos, enquanto o gaúcho tem 44 pontos, na quarta posição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.