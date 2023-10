A licença pra errar da torcida do Fluminense está acabando

Marcelo falhou. Muito! Os dois primeiros gols do Corinthians no empate em 3 a 3 na noite de quinta-feira no Maracanã, saíram após pixotadas do camisa 12. E pela primeira vez desde a sua volta ao Fluminense, o lateral ouviu vaias – tímidas, mas presentes em parte da torcida.

Justas? Injustas? A discussão sempre estará presente, mas não se pode negar que a torcida teve muita paciência com Marcelo. Não foi a primeira vez que o lateral tomou decisões erradas que resultaram em gols adversários. Só que desta vez, extrapolou.

Mas não acredito que a reação de parte dos torcedores presentes Maracanã tenha sido apenas pelas falhas de Marcelo, que são totalmente possíveis em um jogo. As vaias também externaram a preocupação com o mau momento do time que ganhou apenas um dos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro. Sequencia que levou o tricolor para a nona colocação e deixa o Fluminense quase que com a obrigação de conquistar a Libertadores para voltar à competição em 2024.

Tudo bem, o segundo tempo foi animador e dominante. Marcelo cresceu no jogo. Recebeu aplausos. Mas foi pouco perto do que ele pode oferecer. A torcida Tricolor está se segurando sua ira até a final com o Boca. Se conquista o título, tudo voltará ao mar de rosas. Mas, e se perder?

