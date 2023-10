Com lesão na coxa, Hugo Mallo desfalca o Inter por três semanas

O lateral-direito Hugo Mallo sofreu uma lesão na coxa esquerda, de acordo com o resultado de exames divulgados pelo Internacional. Dessa forma, ele vira desfalque na equipe colorada pelas próximas três semanas, a começar pelo jogo deste domingo (22), contra o Santos.

Hugo Mallo se machucou na derrota da última quarta-feira, para o Bahia, na Fonte Nova. Submetido a exames nesta quinta, na volta a Porto Alegre, teve constatada uma lesão muscular, que o impede de atuar pelos próximos quatro jogos, ao menos. Já o volante Gabriel torceu o tornozelo esquerdo, também contra o Bahia, e é dúvida para este fim de semana.

No caso do meio-campista, ele ainda passará por uma reavaliação no treino deste sábado. Se acaso não puder atuar, a tendência é que Rômulo comece jogando, já que foi ele mesmo que substituiu Gabriel no jogo passado. No caso de Mallo, Bustos já é o titular da posição mas, com o espanhol fora até do banco, Igor Gomes deve ser a opção.

