Botafogo x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo recebe o Athletico neste sábado (21), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Nilton Santos, que conta com ingressos esgotados, a bola rola às 21h. O Glorioso, com 58 pontos, vai em busca de mais uma vitória para seguir a passos largos na busca pelo título brasileiro. Enquanto isso, o Furacão, com 44 pontos, entra em campo visando ao G4. Afinal, o time paranaense é o sexto colocado.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida entre Botafogo e Athletico.

Como está o Botafogo

Para o confronto no Nilton Santos, o técnico Lucio Flavio conta com dois retornos importantes. O lateral-esquerdo Marçal e o volante Tchê Tchê, que cumpriram suspensão no último jogo, retornam ao time titular. Além disso, o treinador terá o atacante Diego Costa à disposição, após o Botafogo conseguir um efeito suspensivo. Este, no entanto, deve iniciar no banco de reservas, com Tiquinho Soares no comando do ataque alvinegro.

Aliás, outro “reforço” é o atacante Carlos Alberto. Na última rodada, contra o América-MG, ele não pode entrar em campo por estar emprestado ao Glorioso pelo Coelho.

Como está o Athletico

Se por um lado o Botafogo conta com retornos, por outro o Athletico terá um desfalque importante. Afinal, o uruguaio Canobbio cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Assim, sem o atacante, o técnico Wesley Carvalho mudará na formação da equipe, optando por jogar com três zagueiros.

BOTAFOGO X ATHLETICO-PR

28ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 21/10/2023; 21h

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Lucio Flavio

ATHLETICO: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha; Cuello, Erick, Fernandinho e Esquivel; Vitor Bueno, Zapelli e Pablo. Técnico: Wesley Carvalho

Árbitro: Martheus Delgado (Fifa-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

