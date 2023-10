Torino x Inter de Milão: escalações e onde assistir

Torino e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (21), às 13h, no Stadio Olimpico Grande Torino, em Turim, A partida movimenta a 9ª rodada do Campeonato Italiano, que volta a ser disputado após a pausa para a Data Fifa. As equipes vivem situações opostas na tabela e o confronto terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no streaming da Star+.

Como chega o Torino?

Após um início regular de competição, o clube de Turim vive um momento ruim no Campeonato Italiano e não vence há quatro rodadas. Além disso, o Torino precisa superar uma série de desfalques para o duelo contra a Inter. Brandon Soppy, Kofi Djidji e Alessandro Buongiorno, lesionados, estão fora da partida.

No entanto, a boa notícia fica por conta do retorno de Saba Sazonov, recuperado de lesão.

Como chega a Inter de Milão?

Por outro lado, a Internazionale briga diretamente com o Milan pelo topo do Calcio e pode dormir na liderança da competição em caso de vitória neste sábado. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi está na segunda posição, com 19 pontos, sendo dois a menos para o líder e rival.

Com a ausência de Arnautovic, lesionado, e a grande minutagem de Alexis Sanchez nos jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, é provável que Lautaro Martinez forme o ataque titular ao lado de Marcus Thuram. Além disso, Cuadrado é outra baixa por motivo de lesão.

Torino x Inter de Milão

9ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sábado, 21/10/2023, às 13h (de Brasília)

Local: Stadio Olimpico Grande Torino, em Turim (ITA)

Torino: Vanja Milinković-Savić; Adrien Tameze, Perr Schuurs, Ricardo Rodriguez; Raoul Bellanova Samuele Ricci, Ivan Ilić, Valentino Lazaro, Yann Karamoh, Nikola Vlasic; Duván Zapata. Técnico: Ivan Juric.

Inter de Milão: Yann Sommer; Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries; Davide Frattesi, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Marcus Thuram, Lautaro Martinez. Técnico: Simone Inzaghi.

Onde assistir: ESPN 2 e Star+

