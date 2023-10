Vasco faz leilão com camisa de primeiro gol de Payet

O primeiro gol de Dimitri Payet pelo Vasco ainda segue rendendo. Após balançar as redes na vitória sobre o Fortaleza na última quarta-feira, o Cruz-Maltino promoverá um leilão em parceria com a empresa TeroLabs, e o vencedor ganhará a camisa utilizada na partida.

A peça, na verdade, é um brinde, uma vez que o produto principal do leilão é um figurinha digital de Payet. O card é exclusivo e produzido apenas em uma unidade. Os torcedores que quiserem dar seus lances devem acessar gotas.social usando o código “PAYET”. A promoção é válida até domingo.

“A tecnologia e o esporte estão cada vez mais próximos. O mercado digital é uma maneira de fazer com que experiências reais sejam possíveis. Um figurinha digital, por exemplo, pode ajudar um torcedor a conseguir uma camisa usada por seu ídolo”, disse Bruno Pessoa, CEO da TeroLabs.

A TeroLabs e o Vasco, que firmaram parceria recente, vão realizar diversas ações envolvendo as figurinhas digitais, sempre com resgates de prêmios e experiências físicas, como as camisas oficiais usadas em jogos tão solicitadas pelos torcedores nos estádios.

