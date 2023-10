Sporting estreia na Taça de Portugal contra time da 5ª Divisão

Começa neste sábado (21) a caminhada do Sporting na Taça de Portugal. Os Leões, que já ganharam a competição anteriormente em 17 oportunidades, estreiam na competição já na terceira rodada, como as outras equipes grandes. E o primeiro adversário dos sportinguistas será o Olivais e Moscavide, da quinta divisão. A bola rola às 16h45 (de Brasília).

A partida de estreia do Sporting na Taça acontece no modesto Estádio Alfredo Marques Augusto, com capacidade para menos de 3 mil pessoas. Aliás, o pequeno campo não fica muito longe do próprio estádio dos Leões, o José Alvalade. Para o Sporting, o compromisso chega enquanto a equipe vai muito bem no Campeonato Português.

Ainda invicto na Liga, o Sporting lidera a competição, com sete vitórias e um empate, em oito jogos. Já na Liga Europa, a equipe faz campanha, com uma vitória e uma derrota nas duas partidas que fez até então. Por tudo isso – e pela fragilidade do adversário -, o time verde e branco é favorito. Assim, a equipe espera repetir o feito dos rivais Benfica e Porto, que venceram em suas estreias e avançaram.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.