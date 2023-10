Manchester City x Brighton: Onde assistir, escalações e arbitragem

Às 11h (de Brasília), no Ettihad Stadium, o Manchester City recebeu o Brighton pela nona rodada da Premier League. Em terceiro lugar com 18 pontos, o City, atual tricampeão é favorito, mas perdeu nas duas últimas rodadas. E um novo insucesso fará o Brighton, com 16 pontos e que vem de empate com o Liverpool, superá-lo na tabela.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Onde assistir

Os canais ESPN2 e Star+ transmitem o duelo a partir das 11h (de Brasília).

Como está o Manchester City

O treinador Guardiola terá a volta do apoiador Rodri, que cumpriu três jogos de suspensão. Outra boa notícia pe que Stones enfim volta ao time titular após recuperar-se de lesão. Em compensação, De Bruyne segue como o principal desfalque. A dúvida na escalação é saber de Guardiola começa o jogo com Bernardo Silva ou com Phil Foden, como muiniciador de Álvarez, Grealish e Haaland.

“Perdemos dois jogos seguidos, mas há quantos anos isso não acontecia? Temos de quebrar essa sequência rapidamente, mesmo ciente de que ainda faltam 90 pontos em jogo, pois não podemos deixar os adversários à nossa frente abrir vantagem” disse Guardiola.

Como está o Brighton

O treinador de Zerbi segue sem quatro jogadors importantes: Julio Enciso, Jakub Moder, Estupinán e Lamptey. Porém, o veterano James Milner se recuperou e foi relacionado. O mesmo ocorre com o goleador Mitoma. Contudo, o curinga March jogará improvisado na lateral-esquerda.

MANCHESTER CITY X BRIGHTON

9ª rodada da Premier League

Data e Horário: 21/10/2023, às 11h (de Brasília)

Local: Ettihad Stadium, Manchester (ING)

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Stones, Dias e Gvardiol; Rodri e Kovacic; Foden, Alvarez e Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola

BRIGHTON: Steele; Veltman, Dunk, Webster e March; Baleba e Gross; Adingra, Pedro e Mitoma; Ferguson. Técnico: Roberto de Zerbi

Árbitro: Rob Jones.

Auxiliares: Ian Hussin, Steve Meredith.

VAR: Tim Wood

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.