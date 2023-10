Flamengo se reapresenta, e Tite terá volta de Léo Pereira no clássico contra o Vasco

O Flamengo voltou aos trabalhos após a vitória sobre o Cruzeiro na última quinta-feira. Nesta sexta, o elenco se reapresentou no CT Ninho do Urubu, e o técnico Tite iniciou a preparação para o clássico de domingo, contra o Vasco, no Maracanã.

O treinador rubro-negro comandou atividade com os atletas que não foram titulares no Mineirão, enquanto restante fez atividade regenerativa. O zagueiro David Luiz passou por exames nesta sexta-feira e será desfalque contra o Cruz-Maltino. O defensor sofreu uma entorse no tornozelo direito, mas sem fratura.

Por outro lado, Tite terá o retorno de Léo Pereira na defesa. O zagueiro foi desfalque diante do Cruzeiro por suspensão e deve voltar ao time titular no lugar de David Luiz. O restante do time deve ser mantido, com dúvida apenas entre Everton Ribeiro e Arrascaeta.

O provável time do Flamengo é: Rossi; Wesley, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Everton Ribeiro (Arrascaeta); Bruno Henrique e Pedro.

Flamengo e Vasco se enfrentam no domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O jogo tem validade pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O Rubro-Negro está em terceiro no torneio nacional, com 47 pontos, enquanto o Cruz-Maltino ocupa a 16ª colocação, com 30 pontos.

