Mainz x Bayern: escalações, onde assistir e arbitragem

No principal jogo deste sábado (21/10), às 13h30 (de Brasília) pela oitava rodada do Campeonato Alemão, o Mainz 05 recebe o Bayern de Munique. O jogo será às 13h (de Brasília) e tem o time visitante como grande favorito. Afinal, o Mainz faz péssima campanha: apenas dois pontos em sete jogos. Assim, ocupa a 17ª posição (penúltima), na zona de rebaixamento. O Bayern por sua vez, tem 17 pontos e um triunfo o deixará entre o primeiro e o terceiro lugares dependendo dos demais jogos da rodada.

O Alemão, no momento tem a liderança do Dortmund (venceu o Werder Bremen nesta sexta) com 20 pontos, seguido de dois times que ainda jogam neste fim de semana: Leverkusen (19) e Stuttgart (18).

Onde assistir

Os canais Onefootbal e Goat transmitirão a partir das 13h30 (de Brasília).

Como estão Bayern e Mainz

No Bayern, uma atração extra: o goleiro Neuer, que fraturou a perna pouco depois da Copa do Qatar ao esquiar, está apto e deve ser relacionado para a partida. Mas muito provavelmente no banco. Afinal, o goleiro Ulreich vem se saindo bem. No mais, o treinador Thomas Tuchel escalará um time muito ofensivo, com dois volantes que são quase meias (Kimmich e Goretzka) e quatro homens de frente, entre eles o goleador Kane, em fase excepcional.

No Mainz, a ausência é o atacante holandês Anwar El Ghazi. O jogador, filho de marroquinos, postou uma mensagem de apoio à Palestina no conflito com Isarel e foi suspenso pelo clube. A declaração que gerou a suspensão foi: “Do rio ao mar, a Palestina será livre” Sem El Ghazi, treinador Bo Svenson deve escalar apenas um homem de frente, Ajorque.

MAINZ X BAYERN

8ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: 21/10/2023, 13h30 (de Brasília)

Local: Mewa Arena, Mainz (ALE)

MAINZ: Zentner; Van den Berg, Bell e Fernandes; Da Costa, Barreiro, Kohr, e Caci; Lee e Gruda; Ajorque. Técnico: Bo Svensson

BAYERN: Ulreich; Laimer, Kim, De Ligt e Davies; Kimmich e Goretzka; Coman, Musiala e Sane; Kane. Técnico: Thomas Tuchel

Árbitro: Felix Zwayer

Auxiliares: Marco Achmüller e Thomas Gorniak

VAR: Martin Thomsen

Jogos da 8ª rodada do Alemão

Sexta-feira (20/10)

Borussia Dortmund 1×0 Werderm Bremen

Sábado (21/10)

Wolfsburg x Leverkusen – 10h30

Darmstadt x RB Leipzig – 10h30

Union Berlin x Stuttgart – 10h30

Hoffenheimn x Eintracht – 10h30

Feiburg x Bochum – 10h30

Mainz x Bayern – 13h3o

Domingo (22/10)

Colonia x Boruissia M’Gladbach – 10h30

Heindenheim x Augsburg – 12h30

