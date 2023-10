Coluna do Tozza: o que esperar do Flamengo de Tite?

Para Tozza, colunista do J10, o Flamengo atuou de forma convincente na estreia de Tite. E poderia ter vencido o Cruzeiro por bem mais do que o 2 a 0 . Ele elogiou principalmente a leitura de jogo do técnico, que mudou o posicionamento durante o duelo, fazendo o time sair de dominado a dominante. E lembrou: embora ainda não seja um futebol avassalador, a pegada é diferente da era Sampaoli.

Confira abaixo a íntegra da coluna desta semana de Tozza e o que ele projeta para o Flamengo na reta final do Brasileiro e para 2024.