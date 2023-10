Cuiabá x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá transmissão do Premiere a partir das 18h30 (de Brasília; 17h30 de MT).

Como chega o Cuiabá

O Dourado segue fazendo boa campanha, na zona intermediária da tabela. A oito pontos do G6 e a seis pontos do Z4, o clube do Mato Grosso espera mais uma vitória no torneio. O técnico António Oliveira tem praticamente todo mundo à disposição, com exceção de Uendel, que segue em observação após choque de cabeça contra o Cruzeiro, no último sábado. Por outro lado, Wellington Silva está recuperado de dores no púbis e briga pela titularidade.

Como chega o Goiás

O Esmeraldino briga contra o rebaixamento, mas vem de vitória importante na competição. Com 30 pontos, a equipe goiana está na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, mas pode ganhar seis posições na rodada a depender de uma combinação de resultados. O técnico Armando Evangelista não terá Lucas Halter, contundido, e Willian Oliveira, suspenso.

CUIABÁ X GOIÁS

28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023

Data e horário: 21/10/2023, às 18h30 (de Brasília; 17h30 de MT)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Clayson, Derik Lacerda (Wellington Silva) e Deyverson. Técnico: António Oliveira

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Higor Meritão, Morelli e Guilherme; Palacios, João Magno e Allano. Técnico: Armando Evangelista

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)



