Vasco terá retornos de Medel e Paulinho contra o Flamengo; veja o time

Em busca da segunda vitória consecutiva no Brasileirão, o Vasco segue a preparação para o clássico contra o Flamengo. E o técnico Ramón Díaz terá mudanças em relação ao time que bateu o Fortaleza na quarta-feira, em São Januário.

Medel e Paulinho, que não enfrentaram o Leão do Pici, estão liberados e deverão voltar ao time titular. O primeiro cumpriu suspensão, enquanto o segundo não tinha chegado ainda da seleção chilena, que disputou jogos das Eliminatórias Sul-Americanas. Eles devem entrar nos lugares de Maicon e Marlon Gomes, respectivamente.

Medel, inclusive, foi julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta semana, mas está liberado para o clássico. O STJD denunciou o chileno pela expulsão diante do Santos, após confusão que começou entre Ferreira e Soteldo.

A tendência, porém, é que o francês Payet siga no time titular. Como Marlon Gomes deixou o jogo contra o Fortaleza com dores na coxa, o camisa 10 tem chances de novamente começar jogando.

A provável escalação do Vasco é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Payet; Gabriel Pec e Vegetti.

Flamengo e Vasco se enfrentam no domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O jogo tem validade pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O Rubro-Negro está em terceiro no torneio nacional, com 47 pontos, enquanto o Cruz-Maltino ocupa a 16ª colocação, com 30 pontos.

