Imprensa argentina destaca pontos fortes e fracos do Fluminense

O empate do Fluminense com o Corinthians, nesta quinta-feira (19), chamou a atenção da imprensa argentina. Afinal, é o Boca Juniors, representante daquele país, que encontrará os tricolores na final da Libertadores, no próximo dia 4. Assim, a mídia do país alviceleste aproveitou o ensejo para analisar o que os xeneizes podem esperar para a decisão.

E, de acordo com o diário ‘Olé’, o empate do Flu com o Timão mostrou tanto fraquezas quanto fortalezas. O jornal argentino destacou que a equipe teve ‘duas caras’ no jogo: a do primeiro tempo, quando errou muito defensivamente e perdeu por 3 a 1; e a do segundo, quando dominou o jogo, buscou o empate e até poderia ter virado o placar no Maracanã.

“Com a volta do técnico Fernando Diniz após passagem pela Seleção Brasileira, o Flu mostrou suas duas faces. Um quando atacava, capaz de fazer um gol a qualquer momento devido ao cérebro de Ganso, à mobilidade de seus alas (Keno e Arias) e à voracidade do argentino Cano. Mas, por outro lado, quando perdeu a bola deu muitas gentilezas de bandeja. Foi algo comum”, disse o jornal.

A publicação argentina ainda destacou a noite de Marcelo, lateral do Fluminense. Vaiado no primeiro tempo por um erro capital, que gerou um gol de Yuri Alberto, ele ganhou aplausos na segunda etapa, quando teve boa atuação. A decisão entre Fluminense e Boca, no Maracanã, será às 17h do próximo dia 4.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.