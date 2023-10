Palmeiras e São Paulo decidem neste sábado o título do Brasileirão Sub-17

Palmeiras e São Paulo decidem, neste sábado (21), às 15h30 (de Brasília), na Arena Barueri, o título do Campeonato Brasileiro Sub-17. Com campanha superior a do rival, o Verdão é o mandante da partida na busca pelo bicampeonato. Por se tratar de um clássico estadual, não haverá torcida visitante.

Os torcedores alviverdes, aliás, poderão assistir à final de forma gratuita, sem a necessidade de reservar o ingresso antes. O acesso ocorrerá pelo Portão 15 da Arena, na Rua Santos Dumont.

Maratona de clássicos

As equipes vivem uma maratona de clássicos já que, além da decisão deste sábado, medem forças pelas semifinais do Paulista. Na última quarta-feira, empate em 1 a 1 no primeiro jogo. Quem vencer na terça (24), às 20h, em Barueri, vai à final do Estadual.

Como chega o Palmeiras

Para chegar à disputa do título do Brasileirão Sub-17, a equipe alviverde eliminou o Corinthians em dois jogos na semifinal: 3 a 2 no Parque São Jorge, e 2 a 1 na Arena Barueri. O meia Erick Belé e o atacante Luighi, com cinco gols cada, são os artilheiros da equipe.

O Palmeiras disputará a final pelo segundo ano seguido. Em 2022, faturou o troféu pela primeira vez ao superar o Grêmio por 2 a 1 na final, em Porto Alegre, com gols de Gabriel Vareta e Luis Guilherme.

Como chega o São Paulo

O São Paulo nunca havia alcançado a final da disputa nacional e busca, portanto, uma conquista inédita. Nas quatro edições anteriores, o Tricolor do Morumbi foi semifinalista em 2019, 2020 e 2021.

O atacante Ryan Francisco, com 14 gols, é o principal goleador da competição. Ryan é também o artilheiro do Campeonato Paulista, com 24 bolas na rede.

O time, comandado por Allan Barcelos, fechou a primeira fase com a melhor campanha do Brasileirão Sub-17. Já nas semifinais, levou a melhor sobre o Flamengo com uma vitória por 3 a 1 fora de casa e empate em 2 a 2 no Morumbi.

