Vitória vence o Sampaio e está cada vez mais perto da Série A

Está ficando cada vez mais perto o momento do Vitória voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (20), o Leão derrotou o Sampaio Corrêa, fora de casa, por 1 a 0, mantendo assim cinco pontos de vantagem sobre o vice-líder, Atlético-GO. Com 64, o Leão segue na ponta e poderá subir já na próxima rodada, caso o Novorizontino não vença o Botafogo-SP, neste sábado.

Em São Luís, o Vitória foi superior ao Sampaio na maior parte do tempo. A primeira chance foi com Osvaldo, que entrou pela direita e chutou para defesa de Luís Daniel. Após escanteio da direita, a bola acertou o travessão após um bate-rebate. O Sampaio até ameaçou com Vitinho, que entrou pela canhota e chutou para bela defesa de Lucas Arcanjo.

Mas o Vitória soube sair na frente do Sampaio aos 38: Osvaldo recebeu de Matheusinho e tocou na saída do goleiro, com enorme categoria, fazendo 1 a 0. E o segundo só não saiu porque Léo Gamalho perdeu chance incrível. O Sampaio só melhorou no segundo tempo, quando Robinho bateu para fora, perdendo boa chance. Os rubro-negros ainda tiveram duas boas chances de aumentar, com Gamalho e João Victor, mas ambos desperdiçaram.

Mesmo assim, isto não impediu que o Rubro-Negro siga folgado na ponta. Por outro lado, o Sampaio está fora da briga e é o 13º colocado, com 36 pontos.

