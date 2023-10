Palmeiras x Corinthians: atrito entre técnicos marca final da Libertadores Feminina

“Realmente foi lamentável a declaração do técnico do Palmeiras, o Ricardo Belli. Infeliz nas colocações, porque a ideia é ter essa porta aberta com os treinadores, um entendimento de como está cada atleta, para que a convocação da Seleção seja cada vez mais justa, para que as jogadoras tenham a oportunidade de estar lá e obviamente que o que elas fizeram será determinante. Mas na hora que um técnico de um clube importante e qualificado como o Palmeiras coloca em dúvida a convocação de jogadoras do Corinthians, realmente nos deixa preocupados, porque o Corinthians é uma equipe que vem sendo campeã brasileira, tricampeã consecutiva, chance de sétima final seguida. Ele também foi muito infeliz na comparação com o masculino, com o Diniz… também não cabe. Diniz é um amigo que tenho, tenho certeza de que se tivesse no Brasil uma equipe com as qualificações que o Corinthians tem também convocaria.”