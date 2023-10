Guarani empata com Mirassol e perde chance de entrar no G4

Na noite desta sexta-feira (20), Mirassol e Guarani empataram em 0 a 0, pela 33ª rodada do Brasileirão da Série B. O resultado foi mais amargo para o Bugre, que perdeu a chance de entrar no G4 e ficou na quinta colocação. Embora some os mesmos 55 pontos do Juventude, que é o quarto, leva desvantagem no número de vitórias (15, contra 16 do rival).

Mas o próprio Mirassol, bem como o Guarani, poderia ter beliscado um lugar na zona de acesso, se vencesse. O jogo, em Mirassol, começou equilibrado e com os visitantes chegando pela primeira vez, em cruzamento de Bruninho para toque de Lucas, que foi para fora. Posteriormente, o time da casa buscou chegar, mas só conseguia mesmo alguma profundidade através de jogadas aéreas.

Na segunda etapa, o Mirassol foi saindo um pouco mais para o jogo. Após uma chegada de Lucas, do Guarani, defendida pelo goleiro Alex Muralha, os anfitriões foram chegando com mais perigo. Posteriormente, o Mira passou perto com Gabriel, que chutou para fora, enquanto Bruno José, em contra-ataque, esteve perto de fazer o primeiro do Guarani.

Mas o lance que gerou maior polêmica veio aos 48 minutos. Após um lançamento longo do zagueiro Luiz Otávio, Gabriel entrou livre pela direita e tocou por baixo de Pegorari. Mas a arbitragem anulou o gol: a assistente deu impedimento, que não existiu, enquanto o juiz viu toque de mão do camisa 10, que também não ficou claro. Dessa forma, os dois times saíram insatisfeitos de campo.

SÉRIE B – 33ª RODADA

Quinta-feira (19/10)

Tombense 2×1 Vila Nova – 19h

Atlético-GO 3×1 ABC – 19h

Sexta-feira (20/10)

Sampaio Corrêa 0x1 Vitória – 19h

Mirassol 0x0 Guarani – 21h30

Sábado (21/10)

CRB x Criciúma – 17h

Botafogo-SP x Novorizontino – 17h

Juventude x Londrina – 18h

Domingo (22/10)

Avaí x Ceará – 18h

Sport x Chapecoense – 18h

Segunda-feira (23/10)

Ponte Preta x Ituano – 20h

