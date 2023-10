Goleiro com mais gols na história do futebol, Rogério Ceni, hoje técnico do Bahia, mostrou aos seus comandados durante treino desta sexta-feira (20) porque é um dos maiores cobradores de falta de todos os tempos.

O Tricolor baiano enfrenta o Fortaleza neste sábado, na Arena Fonte Nova, em um duelo que reserva um reencontro para o técnico. O Esquadrão de Aço vem duas vitórias seguidas e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento.

